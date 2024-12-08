Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Συρία μετά την πτώση της Δαμασκού στα χέρια των ανταρτών.

O Σύρος πρόεδρος Μπασάρ Αλ Άσαντ ο οποίος έφυγε αεροπορικώς από το αεροδρόμιο της Δαμασκού μετά από ένα θρίλερ που έλαβε χώρα για την τύχη του, ρωσικά μέσα ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται στη Μόσχα μαζί με την οικογένειά του όπου τους χορηγήθηκε άσυλο.

Ο επικεφαλής της κύριας ομάδας της αντιπολίτευσης της Συρίας στο εξωτερικό, Hadi al-Bahra, δήλωσε στο Al Jazeera την Κυριακή ότι θα γίνει συνάντηση με αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη για να συμφωνήσουν στο επόμενο στάδιο για τη χώρα.

ΕΕ, Γαλλία και Γερμανία χαιρέτισαν τις εξελίξεις.

