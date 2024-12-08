Λογαριασμός
Ραγδαίες εξελίξεις στη Συρία - Οι αντάρτες έριξαν τον Άσαντ - Στη Δαμασκό ο ηγέτης των τζιχαντιστών

Τέλος εποχής για τη Συρία - Το ρωσικό ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε ότι ο Άσαντ παραιτήθηκε μετά από συνομιλίες με τους αντάρτες και έφυγε από τη χώρα, χωρίς να λέει πού πήγε - Απαγόρευση κυκολοφορίας τη νύχτα στη Δαμασκό - Η Γαλλία και η Γερμανία χαιρέτισαν την εξέλιξη - Εισβολή του πλήθους στο παλάτι του Άσαντ - Επελαύνουν οι αντάρτες και στις κουρδικές περιοχές

UPDATE: 16:59
Δαμασκός

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Συρία μετά την πτώση της Δαμασκού στα χέρια των ανταρτών.

O Σύρος πρόεδρος Μπασάρ Αλ Άσαντ ο οποίος έφυγε αεροπορικώς από το αεροδρόμιο της Δαμασκού μετά από ένα θρίλερ που έλαβε χώρα για την τύχη του, ρωσικά μέσα ανακοίνωσαν ότι βρίσκεται στη Μόσχα μαζί με την οικογένειά του όπου τους χορηγήθηκε άσυλο.

Ο επικεφαλής της κύριας ομάδας της αντιπολίτευσης της Συρίας στο εξωτερικό, Hadi al-Bahra, δήλωσε στο Al Jazeera την Κυριακή ότι θα γίνει συνάντηση με αραβικές και ευρωπαϊκές χώρες και τα Ηνωμένα Έθνη για να συμφωνήσουν στο επόμενο στάδιο για τη χώρα.

ΕΕ, Γαλλία και Γερμανία χαιρέτισαν τις εξελίξεις.

