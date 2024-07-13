Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ο Αντόνιο Γκουτέρες, απηύθυνε χθες Παρασκευή έκκληση στους διεθνείς δωρητές να συνεχίσουν τη χρηματοδότηση της υπηρεσίας για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA), τονίζοντας πως δεν υπάρχει απολύτως καμία άλλη εναλλακτική λύση, παρά τις κατηγορίες και τις επικρίσεις του Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο κ. Γκουτέρες υπογράμμισε πως οι Παλαιστίνιοι θα έχαναν απαραίτητο «σωσίβιο» και «την τελευταία αχτίδα ελπίδας» χωρίς την UNRWA.

«Επιτρέψτε μου να είμαι σαφής: δεν υπάρχει καμιά εναλλακτική στην UNRWA», επέμεινε.

«Εκεί που νομίζαμε πως η κατάσταση δεν μπορούσε να γίνει χειρότερη στη Γάζα, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, φρικιαστικά, οι άμαχοι ωθούνται ολοένα πιο βαθιά στην κόλαση», πρόσθεσε ο επικεφαλής του ΟΗΕ.

Ο γενικός επίτροπος της UNRWA, ο Φιλίπ Λαζαρινί, από την πλευρά του έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου, τονίζοντας το γεγονός πως η υπηρεσία του δεν θα είναι σε θέση να συνεχίσει την αποστολή της μετά τον Αύγουστο, αν δεν λάβει επιπλέον χρηματοδότηση.

Η κατεπείγουσα έκκληση του ΟΗΕ για συγκεντρωθεί ποσό 1,2 δισεκ. δολαρίων ώστε να προσφερθεί βοήθεια στους Παλαιστίνιους ως το τέλος της χρονιάς, καθώς και ακόμη μια πρωτοβουλία, χωρών της περιοχής, δεν έχουν επιτρέψει ως τώρα να εξασφαλιστεί παρά μόλις το 20% των απαραίτητων κεφαλαίων, εξήγησε ο κ. Λαζαρινί.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία ιστορικά επικρίνει την UNRWA, κατήγγειλε τον Ιανουάριο ότι κάπου 12 υπάλληλοι της υπηρεσίας πήραν μέρος στην επίθεση που διαπράχθηκε την 7η Οκτωβρίου από τη Χαμάς.

Το ισραηλινό κράτος έχει αυξήσει εκθετικά την πίεση στην υπηρεσία, που απέλυσε τους κατηγορούμενους εργαζομένους της κι υποσχέθηκε να διενεργήσει εσωτερική έρευνα.

Σύμφωνα με τον Αντόνιο Γκουτέρες, 195 εργαζόμενοι της UNRWA έχουν σκοτωθεί από το ξέσπασμα του πολέμου.

Πρόκειται για τον πιο βαρύ απολογισμό θυμάτων στις τάξεις υπηρεσίας των Ηνωμένων Εθνών εντός των ορίων ένοπλης σύρραξης από την ίδρυση του διεθνούς οργανισμού.

Το αμερικανικό Κογκρέσο απαγόρευσε κάθε νέα χρηματοδότηση στην υπηρεσία· η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν έκανε την επιλογή να ανακατευθύνει κεφάλαια προοριζόμενα για τους παλαιστίνιους αμάχους σε άλλες οργανώσεις, παρότι αναγνωρίζει πως η UNRWA είναι ο μοναδικός φορέας με ευρείες δυνατότητες ως προς τη διανομή βοήθειας.

Ο πόλεμος, με έναυσμα την έφοδο της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ που άφησε πίσω 1.195 νεκρούς στην ισραηλινή πλευρά, κυρίως αμάχους, έχει εισέλθει στον δέκατο μήνα του, με τουλάχιστον 38.345 νεκρούς στην παλαιστινιακή πλευρά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.