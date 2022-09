Αζμούν: «Δεν με νοιάζει αν με κόψουν από την εθνική - Ζήτω οι Ιρανές γυναίκες!»

Σε μια κίνηση που αναμένεται να φέρει τριγμούς στο ιρανικό ποδόσφαιρο προχώρησε, ο κορυφαίος εν ενεργεία σκόρερ της εθνικής, Σαρντάρ Αζμούν, με σκοπό να ταχθεί στο πλευρό των γυναικών της πατρίδας του και τον ξεσηκωμό τους.

Παρά τις απαγορεύσεις της Ομοσπονδίας, αλλά και της κυβέρνησης, έστειλε μέσω Intsagram story μήνυμα υπέρ τις νίκης των γυναικών στον αγώνα που δίνουν, ενώ όπως είπε αδιαφορεί αν θα τον διώξουν από τη εθνική.

«Λόγω των κανόνων της Εθνικής Ομάδας, δεν μας επιτρέπουν να πούμε τίποτα μέχρι την ολοκλήρωση του τρέχοντος προπονητικού μας καμπ, αλλά δεν μπορώ πλέον να ανεχτώ τη σιωπή.

Αν θέλουν να με κόψουν από την ομάδα είναι απλά μια θυσία για μια τρίχα σε μια Ιρανή γυναίκα. Δεν υπάρχει περίπτωση να διαγραφεί αυτή η ανάρτηση. Ντροπή σε όλους πόσο εύκολα δολοφονείτε ανθρώπους. Ζήτω οι Ιρανές γυναίκες», έγραψε χαρακτηριστικά.



