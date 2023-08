Αυξάνονται τα περιστατικά κορωνοϊού στην Ιταλία Κόσμος 21:51, 29.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο ιός δεν είναι τόσο επιθετικός όσο στο παρελθόν αλλά τα συμπτώματα, συχνά θυμίζουν γρίπη, με πυρετό και επίμονο βήχα