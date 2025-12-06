Αταμάν: «Και ο Φαρίντ και ο Γιούρτσεβεν έπαιξαν άθλια»

Η Βαλένθια υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό σε απροσδόκητη, εντός έδρας ήττα, με τον Εργκίν Αταμάν να στέκεται στα λάθη της ομάδας του στη συνέντευξη Τύπου μετά την αναμέτρηση.

Αναλυτικά:

«Μετά από το καλό πρώτο ημίχρονο που παίξαμε το δικό μας μπάσκετ, χάσαμε το παιχνίδι στην αρχή της τρίτης περιόδου. Σε δύο λεπτά είχαν 9-0 σερί, εύκολα καλάθια, κάναμε λάθη και μετά χάσαμε τον έλεγχο του αγώνα.

Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο κάναμε λάθος αποφάσεις, χάσαμε όλα τα σουτ, βάλαμε 2/15 τρίποντα, χάσαμε σουτ κάτω από την ρακέτα. Πήραν αυτοπεποίθηση, ο Τόμπσον έπαιξε εξαιρετικά στο 1v1. Δεν σταματήσαμε το 1v1. Απόψε δεν αξίζαμε να κερδίσουμε, η Βαλένθια έπαιξε εξαιρετικά.

Και οι δύο σέντερ έπαιξαν άθλια. Και ο Φαρίντ, και ο Γιούρτσεβεν».

