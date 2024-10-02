Περί τις 140 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν σήμερα από τον Λίβανο

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν ότι περίπου 140 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν σήμερα από τον Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ.

Ειδικότερα, 40 πύραυλοι εκτοξεύτηκαν το μεσημέρι εναντίον της περιοχής Σάφεντ, 70 στόχευαν κοινότητες κοντά στη Χάιφα και 30 εκτοξεύτηκαν εναντίον οικισμών και κοινοτήτων πολύ κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση.

Η αντιπυραυλική άμυνα αναχαίτισε τις περισσότερες ρουκέτες, ενώ ορισμένες έπεσαν σε ακατοίκητες περιοχές. Αναφέρθηκε ένας τραυματισμός στο δυτικό τμήμα της Γαλιλαίας.

Στόχος των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στον Λίβανο είναι να απωθήσει τους μαχητές της Χεζμπολάχ μακριά από τα σύνορα, προκειμένου να επιτρέψει σε περίπου 60.000 εκτοπισμένους να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

