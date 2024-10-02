Από τις 4 μέχρι τις 12 Νοεμβρίου οι ακροάσεις των ορισθέντων επιτρόπων στο ΕΚ

Aπό τις 4 μέχρι τις 12 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι ακροάσεις των ορισθέντων επιτρόπων μετά από απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων (Πρόεδρος του ΕΚ και αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων).

Όπως αναφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ανακοίνωσή του, αποφασίστηκε επίσης η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των επιτροπών για τις ακροάσεις επιβεβαίωσης. Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για το ποια ώρα θα εμφανιστεί ο κάθε ορισθείς επίτροπος στην αρμόδια επιτροπή θα αποφασιστεί από τη Διάσκεψη των Προέδρων στην επόμενη συνεδρίασή της.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί τους ορισθέντες επιτρόπους να εμφανιστούν ενώπιον των κατάλληλων επιτροπών για ακροάσεις προκειμένου να εξεταστεί εάν είναι κατάλληλοι για τις θέσεις στις οποίες έχουν ανατεθεί.

Η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ανέφερε ότι «οι ακροάσεις για τους ορισθέντες επιτρόπους είναι μια σημαντική στιγμή για την ευρωπαϊκή δημοκρατία. Τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ελέγξουν διεξοδικά την ικανότητα, την ανεξαρτησία και την ευρωπαϊκή δέσμευση κάθε υποψηφίου πριν ψηφίσουν για το Σώμα ως σύνολο. Η δημοκρατία δεν θα κάνει παραχωρήσεις. Με μια νέα νομοθετική περίοδο έρχονται νέες προσδοκίες. Δικαίως, οι πολίτες θέλουν λύσεις στις ανησυχίες τους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να διαδραματίζει τον ρόλο του για να διασφαλίσει ότι η Ευρωπαϊκή μας Ένωση θα αποδώσει».

Η διαδικασία

Πριν από τις ακροάσεις, η επιτροπή νομικών θεμάτων του Κοινοβουλίου εξετάζει εξονυχιστικά τις δηλώσεις συμφερόντων των ορισθέντων επιτρόπων. Για να συμμετάσχει ο ορισθείς επίτροπος σε ακρόαση, δεν πρέπει να υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων.

Ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο, ένας ορισθείς επίτροπος μπορεί να αξιολογηθεί από μία κοινοβουλευτική επιτροπή (υπεύθυνη επιτροπή) ή από περισσότερες από μία επιτροπές (μεικτές επιτροπές). Άλλες επιτροπές ενδέχεται να κληθούν να συμμετάσχουν, δηλαδή μπορούν να συνεισφέρουν με προφορικές ερωτήσεις, ενώ η τελική αξιολόγηση των υποψηφίων ανήκει στους συντονιστές της αρμόδιας επιτροπής.

Μετά τις ακροάσεις θα ακολουθήσουν συνεδριάσεις στις οποίες ο πρόεδρος της επιτροπής και οι εκπρόσωποι της ομάδας (συντονιστές) των διαφόρων επιτροπών θα αξιολογήσουν εάν ένας υποψήφιος Επίτροπος έχει τα προσόντα τόσο για να είναι μέλος του Σώματος όσο και για να εκτελέσει τα συγκεκριμένα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί .

Μόλις ολοκληρωθούν όλες οι ακροάσεις, η Διάσκεψη των Προέδρων των επιτροπών θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα των ακροάσεων επιβεβαίωσης και θα διαβιβάσει τα συμπεράσματά της στη Διάσκεψη των Προέδρων. Η τελευταία θα διενεργήσει την τελική αξιολόγηση και θα αποφασίσει αν θα κλείσει τις ακροάσεις.

Εκλογή της Επιτροπής στην Ολομέλεια

Μετά την ολοκλήρωση των ακροάσεων, η εκλεγμένη Πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα παρουσιάσει το Σώμα των Επιτρόπων και το πρόγραμμά του στην ολομέλεια.

Η δήλωσή της θα ακολουθηθεί από συζήτηση και οποιαδήποτε πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον το ένα εικοστό των βουλευτών (χαμηλό όριο) μπορεί να καταθέσει πρόταση ψηφίσματος.

Η πλήρης Επιτροπή χρειάζεται τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου (με την πλειοψηφία των ψηφισάντων, με ονομαστική κλήση).

Μόλις εκλεγεί από το Κοινοβούλιο, η Επιτροπή διορίζεται επίσημα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία.

Πηγή: skai.gr

