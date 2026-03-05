Αναφορές για έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο κοντά στο Κουβέιτ

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), ανέφερε έκρηξη σε ένα δεξαμενόπλοιο αγκυροβολημένο στα ανοιχτά του Κουβέιτ.

Ο καπετάνιος παρατήρησε ένα μικρό σκάφος να φεύγει από την περιοχή μετά την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε νοτιοανατολικά του λιμανιού Μουμπάρακ Αλ Καμπίρ του Κουβέιτ στον Κόλπο.

«Υπάρχει πετρέλαιο στο νερό που προέρχεται από μια δεξαμενή φορτίου, το οποίο θα μπορούσε να έχει κάποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Δεν έχουν αναφερθεί πυρκαγιές και το πλήρωμα είναι ασφαλές», ανέφερε η UKMTO.

Το υπουργείο Εσωτερικών του Κουβέιτ ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι το περιστατικό σημειώθηκε εκτός των χωρικών υδάτων της χώρας, τουλάχιστον 37 μίλια (60 χλμ.) από το λιμάνι Μουμπάρακ Αλ Καμπίρ.

