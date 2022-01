Τη συντριβή αμερικανικού μαχητικού αεροσκάφους F-35 στη Νότια Σινική Θάλασσα δείχνει βίντεο που διέρρευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Πολεμικό Ναυτικό επιβεβαίωσε την είδηση της συντριβής του αεροσκάφους και ξεκινά έρευνα για τη διαρροή του βίντεο, όπως μεταδίδει το CBS. Εκτιμάται ότι το βίντεο τράβηξε μέλος του αεροπλανοφόρου USS Carl Vinson.

Δείτε το βίντεο:

Το βίντεο διάρκειας 17 δευτερολέπτων δείχνει το F-35 να πλησιάζει το αεροπλανοφόρο, αλλά δεν δείχνει την προσπάθειά του να προσγειωθεί. Ακούγονται ήχοι της μηχανής και μετά αναδύεται καπνός. Φωτογραφίες που δημοσιεύθηκαν δείχνουν το μαχητικό αεροσκάφος να επιπλέει στη Νότια Σινική Θάλασσα.

Meet the poor Lockheed F-35C Lightning II of #USNavy that crashed near the northwest coast of Philippines 3 days ago. This happened due to pilot's mistake during landing on USS Carl Vinson (CVN-70) aircraft carrier on January 24, 2022. VFA-147 Argonauts now has eight F-35Cs left. pic.twitter.com/sJf54FMhXu