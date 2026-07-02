Βόνιτσα: Νεκρός εντοπίστηκε ο 40χρονος στο Φαράγγι του Τρύφου

Νεκρός εντοπίστηκε ο 40χρονος που αγνοείτο από χθες το απόγευμα στο φαράγγι Τρύφου στη Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας.

Ο άνδρας είχε πάει με έναν φίλο του για ράφτινγκ, όμως δυστυχώς η βόλτα τους μετατράπηκε σε τραγωδία.

Κάποια στιγμή ο 41χρονος διαπίστωσε ότι είχε χάσει τον φίλο του από το οπτικό του πεδίο. Κατά την αναζήτηση του 40χρονου εντόπισε μέσα στο ποτάμι το σακίδιό του και ειδοποίησε τις Αρχές.

Άμεσα στήθηκε γιγάντια επιχείρηση με ειδικές ομάδες και πυροσβέστες που «χτένισαν» την δύσβατη περιοχή.

Στο σημείο έσπευσαν 18 πυροσβέστες με την ομάδα ορμητικών νερών και την ορειβατική ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ από την Πάτρα, μια ομάδα της 6ης ΕΜΟΔΕ, επίσης από την Πάτρα, καθώς και ομάδα με drone της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Σημειώνεται ότι ο 41χρονος είναι καλά στην υγεία του. Τραυματίστηκε ελαφρά κατά την προσπάθειά του χθες και έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο Αγρινίου.

Πηγή: skai.gr

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