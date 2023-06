Αίγυπτος: Τουλάχιστον 10 νεκροί και πέντε αγνοούμενοι από την κατάρρευση πολυκατοικίας στην Αλεξάνδρεια

Δέκα άνθρωποι έχουν ανασυρθεί νεκροί από τα ερείπια της πολυκατοικίας που κατέρρευσε τη Δευτέρα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, ενώ η τύχη τουλάχιστον πέντε αγνοείται, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μεταδίδει το δίκτυο Nile TV.

Νωρίτερα σήμερα οι διασώστες εντόπισαν νεκρό έναν 24χρονο, ενώ δύο σοροί είχαν ανασυρθεί αργά το βράδυ της Τρίτης.

Multiple people were trapped beneath collapsed 13-storey building in an Egyptian coastal city



Initial police reports determined that a 'vertical split' in the structure of the building caused it to collapse#Alexandria #Egypt #Breaking @Eyaaaad video pic.twitter.com/CuLm6LV4at