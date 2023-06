Τρόμος σε πτήση της Delta Airlines - Αεροσκάφος προσγειώθηκε με το ρύγχος (Φωτογραφίες)

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες της πτήσης 1092 της Delta Airlines, καθώς το αεροσκάφος τύπου Boeing 717 στο οποίο επέβαιναν προσγειώθηκε στο Σάρλοτ των ΗΠΑ με το... ρύγχος.

Λίγο πριν την προσγείωση παρουσιάστηκε δυσλειτουργία του συστήματος προσγείωσης με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να μην μπορεί να ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία, σύμφωνα με την Daily Mail.

Delta Air Lines 717 nose gear collapses after landing at Charlotte-Douglas International Airport. According to Delta, two pilots, three flight attendants and 96 passengers evacuated safely. pic.twitter.com/3KR1fPaxrj