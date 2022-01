Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και οκτώ αγνοούνται στην Αίγυπτο, αφότου ένα φορτηγό με 24 επιβαίνοντες έπεσε από ένα πορθμείο, που ταξίδευε στον Νείλο και βυθίστηκε μέσα στον ποταμό, έγινε σήμερα γνωστό από την εισαγγελία.

Ο οδηγός της νταλίκας επιβιβάστηκε σε ένα φέριμποτ που δεν είχε άδεια να μεταφέρει οχήματα, κατόπιν έπεσε μέσα στο νερό, διευκρίνισε η εισαγγελία σε ένα δελτίο τύπου, προσθέτοντας πως παιδιά βρίσκονται μεταξύ των αγνοουμένων και 14 άνθρωποι έχουν διασωθεί.

Οι έρευνες συνεχίζονται στο Δέλτα του Νείλου, βόρεια του Καΐρου, όπου συνέβη το δυστύχημα χθες το βράδυ.

Ο οδηγός του οχήματος και τρεις εργαζόμενοι στο φέριμποτ συνελήφθησαν, ανέφερε, επιπλέον, η εισαγγελία.

At least two people have died in #Egypt after a small truck they were riding in slid off a ferry and plunged into the Nile River.https://t.co/NATMW12wI6