Αφγανιστάν: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί και 10 τραυματίες από έκρηξη σε τζαμί στην Καμπούλ

Τέσσερις νεκροί και δέκα τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός από την έκρηξη που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε τζαμί της αφγανικής πρωτεύουσας, της Καμπούλ, καθώς οι πιστοί εξέρχονταν από αυτό μετά την προσευχή της Παρασκευής, σύμφωνα με το νοσοκομείο εκτάκτων περιστατικών της Καμπούλ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανάληψη της ευθύνης.

#Explosion In Kabul



PAYF offers its condolence to the people who lost their lives in today's explosion that happened outside Wazir Akbar Khan Mosque in central Kabul, when worshippers were leaving after Jumma prayers.



14 casualties have been reported uptill now!