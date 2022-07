Αεροπλάνο της British Airways έπιασε φωτιά στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης – Δείτε το video

Αεροσκάφος των βρετανικών αερογραμμών πήρε φωτιά στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης στη Δανία. Όπως γράφει η «Washington Post» όλοι οι επιβάτες και το πλήρωμα απομακρύνθηκαν από το φλεγόμενο αεροσκάφος, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισαν τη φωτιά. Όπως ήταν αναμενόμενο, η πτήση ακυρώθηκε.

Hot brakes issue of this 2008 built British Airways Airbus A320-232 aircraft (G-EUUV) involved fire fighters & cancellation of flight BA821 at Copenhagen Airport (EKCH) on 6th July.



Aircraft had just landed on Runway 22L, from London (LHR) via flight BA820.



📹Credit:@gabegudgel pic.twitter.com/Tz6DNHATtj