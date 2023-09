Αεροπλάνο έκανε έκτακτη προσγείωση λόγω ακατάσχετης.. διάρροιας επιβάτη

Μία απίστευτη περιπέτεια έζησαν 300 επιβάτες της Delta Airlines, οι οποίοι ήρθαν αντιμέτωποι με «βιολογικό κίνδυνο» μέσα στο αεροπλάνο.

Η πτήση Airbus A350 της Delta Airlines αναχώρησε από την πόλη της Ατλάντα στην πολιτεία της Τζόρτζια το βράδυ της Παρασκευής με προορισμό την Ισπανία.

Λίγο αργότερα, ένας επιβάτης έπαθε ακατάσχετη διάρροια «σε όλο το αεροπλάνο» και το πρόβλημα ήταν τόσο έντονο που το αεροπλάνο επέστρεψε στην Ατλάντα , αφού η κατάσταση χαρακτηρίστηκε ως «πρόβλημα βιολογικού κινδύνου».

Σε ηχητικό ντοκουμέντο της συνομιλίας του πιλότου με τον πύργο ελέγχου που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης X, ακούγεται ο κυβερνήτης να λέει: «Ζήτημα βιολογικού κινδύνου. Εχουμε έναν επιβάτη που έχει διάρροια σε όλο το αεροπλάνο, οπότε θέλουν να επιστρέψουμε στην Ατλάντα».

A Delta Airlines Airbus A350 turned around back to Atlanta Friday night because of diarrhea throughout the airplane from a passenger and it’s a biohazard. 👀🥴 The FAA flight strip for DL194 was posted to Reddit (📷xStang05x) Also a passenger posted here asking why her son’s… pic.twitter.com/VWbkB47wF1

Σύμφωνα με τον John Hurdt και τη σύζυγό του - που ήταν επιβάτες της πτήσης - μέσα στην καμπίνα επικρατούσε χάος από το συνηθιστο περιστατικό ενώ το πλήρωμα ανγκάστηκε να αλλάξει τη μοκέτα του αεροσκάφους.

Both my wife and I were on the flight. It was a mess. The pilots made the right decision to turn around. The ground crew ripped out the carpet and put new in. Considering the circumstances, the ground crew did a great job, along the attendants and the pilots.