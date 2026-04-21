Το Ισραήλ, η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ηγούνται της καταστροφής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως, δήλωσε η Διεθνής Αμνηστία, περιγράφοντας τους ηγέτες των τριών χωρών ως «αδηφάγους θηρευτές» που επιδιώκουν οικονομική και πολιτική κυριαρχία.

«Ένα παγκόσμιο περιβάλλον όπου μια πρωτόγονη αγριότητα έχει εκδηλωθεί εδώ και καιρό», έγραψε η Agnes Callamard, επικεφαλής της παγκόσμιας ομάδας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σε μια ετήσια έκθεση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα στο Λονδίνο, η Callamard δήλωσε ότι οι περισσότερες κυβερνήσεις τείνουν να κατευνάζουν τους «θηρευτές» αντί να τους αντιμετωπίζουν.

«Κάποιοι σκέφτηκαν ακόμη και να μιμηθούν τους νταήδες και τους λεηλάτες», είπε.

Η Ισπανία, ωστόσο, η οποία αποτελεί εξαίρεση στην Ευρώπη για την κριτική της στη γενοκτονία του Ισραήλ εναντίον των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και στις επιθέσεις ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, «υψώνεται πάνω από τα διπλά μέτρα και σταθμά που καταστρέφουν το διεθνές σύστημα», δήλωσε η Callamard.

Υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, οι οποίοι το 2022 έστειλαν τις δυνάμεις τους στη γειτονική Ουκρανία, είχαν «απολύτως δραματικό» αντίκτυπο στον κόσμο.

Η συμπεριφορά τους «ενθαρρύνει κάποιους να υιοθετήσουν παρόμοιες συμπεριφορές», δήλωσε η Callamard. «Επιτρέπει τον "πολλαπλασιασμό αντιγράφων" σε όλο τον κόσμο και, ως εκ τούτου, αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι πολύ πιο επιθετικό και άγριο από αυτό που αντιμετωπίσαμε πριν από τρία ή τέσσερα χρόνια».

«Οι αυταρχικές πρακτικές έχουν ενταθεί παγκοσμίως»

Η επισκόπηση της Διεθνούς Αμνηστίας για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο είναι ζοφερή, καθώς καταγράφει επιθέσεις κατά των θεμελιωδών πολιτικών ελευθεριών στα περισσότερα έθνη.

«Οι αυταρχικές πρακτικές έχουν ενταθεί παγκοσμίως», αναφέρει η έκθεση της η Διεθνούς Αμνηστίας, προτού εξετάσει -σε 400 σελίδες- τις καταγγελίες για καταχρήσεις σε χώρες από το Αφγανιστάν μέχρι τη Ζιμπάμπουε.

Η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα, τα «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» της Ρωσίας στην Ουκρανία και ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν αναφέρθηκαν ως παραδείγματα σύγκρουσης στην οποία αγνοήθηκαν οι διεθνείς νόμοι.

Σε μια ενότητα σχετικά με την καταστολή, το Ηνωμένο Βασίλειο κατηγορείται για την καταστολή του κινήματος αλληλεγγύης για την Παλαιστίνη και της Δράσης για την Παλαιστίνη, της ομάδας άμεσης δράσης που στοχεύει τοποθεσίες που σχετίζονται με τον ισραηλινό στρατό και επί του παρόντος διεξάγει νομική μάχη κατά της απαγόρευσης της λειτουργίας του από το Ηνωμένο Βασίλειο ως «τρομοκρατική οργάνωση».

Οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν ήταν υπεύθυνοι για διακρίσεις λόγω φύλου το 2025, σημειώνει η έκθεση, επικαλούμενη μέτρα που αποκλείουν τις γυναίκες από την εκπαίδευση και την εργασία, ενώ αναφέρεται ότι οι αρχές του Νεπάλ δεν διερεύνησαν περιστατικά βίας λόγω φύλου κατά των γυναικών Ντάλιτ.

Η έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας έρχεται σε μια περίοδο που μαίνονται πολλαπλές συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.

Η αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν έχει σκοτώσει περισσότερους από 3.000 ανθρώπους, ενώ οι ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο έχουν σκοτώσει σχεδόν 2.400. Στη Γάζα, ο επιβεβαιωμένος αριθμός ανθρώπων που σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιθέσεις από τον Οκτώβριο του 2023 έχει ξεπεράσει τους 72.500, ενώ η περιοχή απειλείται συνεχώς από ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Στην Ουκρανία, περισσότεροι από 15.000 έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε η πλήρης εισβολή της Ρωσίας πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια.

Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή είναι «προϊόν της καθόδου στην ανομία, που κατέστη δυνατή χάρη σε ένα όραμα για έναν κόσμο στον οποίο η διεξαγωγή πολέμου και οι δολοφονίες αμάχων έχουν κανονικοποιηθεί», δήλωσε η Callamard.

«Δεν έχουν ληφθεί αποτελεσματικά μέτρα κατά του Ισραήλ για την επανειλημμένη, συνεχή παραβίαση των βασικών κανόνων της ανθρωπότητας».

Ωστόσο, υπάρχει κάποιο περιθώριο αισιοδοξίας, δήλωσε η Διεθνής Αμνηστία.

Ανέφερε στιγμές «αντίστασης», όπως οι διαμαρτυρίες υπό την ηγεσία της Γενιάς Ζ , ο αυξανόμενος αριθμός κρατών που συμμετέχουν στην υπόθεση της Νότιας Αφρικής κατά της γενοκτονίας του Ισραήλ στο Διεθνές Δικαστήριο (ΔΔΧ), οι κατηγορίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ) για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας εναντίον του πρώην προέδρου των Φιλιππίνων Ροντρίγκο Ντουτέρτε, το ειδικό δικαστήριο του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα της επίθεσης κατά της Ουκρανίας και το ένταλμα σύλληψης του ΔΠΔ εναντίον δύο ηγετών των Ταλιμπάν για «δίωξη λόγω φύλου».

Πηγή: skai.gr

