Πρόγνωση καιρού ΕΜΥ: Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, συννεφιά την Τσικνοπέμπτη

Προειδοποίηση για κατά τόπους ισχυρές βροχές στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια έως το μεσημέρι της Τρίτης (10/02) δίνει στις προγνώσεις της η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ενώ οι αυξημένες νεφώσεις θα συνεχίσουν και την Τσικνοπέμπτη (12/02), με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας.

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου

Πιθανώς κατά τόπους ισχυρές βροχές έως το μεσημέρι στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη βόρεια Εύβοια.

Άστατος καιρός, κατά περιόδους νεφελώδης μεβροχές κατά διαστήματα και στο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο, καταιγίδες. Εξασθένηση των φαινομένων στα ανατολικά από το απόγευμα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν, στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο μέχρι και τις πρωινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 12 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 14 με 16 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

ΚΑΙΡΌΣ: Παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές έως το

απόγευμα.

ΑΝΕΜΟΙ: Βόρειοι 3 με 5 μποφόρ.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑ: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές κατά διαστήματα αρχικά στα δυτικά και τα νότια και από το μεσημέρι και στην υπόλοιπη χώρα. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, οι οποίες από το απόγευμα θα ενταθούν και πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ δυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα νoτιοδυτικά.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και νότια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο τους 18 με 19 βαθμούς.

Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες τις πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο και τις βραδινές στα δυτικά και τη δυτική Κρήτη, πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο και από το βράδυ στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμαίνεται σε επίπεδα υψηλότερα απο τα κανονικά.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στη δυτική Ελλάδα, την Κρήτη και το ανατολικό Αιγαίο, σποραδικές καταιγίδες οι οποίες τις πρώτες πρωινές ώρες στο ανατολικό Αιγαίο πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Σταδιακή βελτίωση του καιρού από το απόγευμα.

Πρόσκαιρες ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.