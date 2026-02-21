Λογαριασμός
Meteo: Μεγάλα ύψη βροχής σε Ήπειρο και Θράκη (Χάρτης)

 Το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα 'Αρτας  έφτασε τα 82 mm

Βροχή

Μεγάλα ύψη βροχής καταγράφηκαν σε Ήπειρο και Θράκη, την Παρασκευή 20 και το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το ύψος βροχής στα Θεοδώριανα 'Αρτας το προαναφερόμενο διήμερο - έως σήμερα το απόγευμα -, έφτασε τα 82 mm.

Επισυνάπτεται χάρτης με το αθροιστικό ύψος βροχής, καθώς επίσης και τα οκτώ μεγαλύτερα αθροιστικά ύψη βροχής για χθες Παρασκευή έως τις απογευματινές ώρες σήμερα, όπως καταγράφηκαν από το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr. 

meteo

Πηγή: skai.gr

TAGS: Meteo βροχή
