Μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα - Πού θα δείξει 37 βαθμούς το θερμόμετρο

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά και πιθανόν τις πρωινές ώρες σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, της ανατολικής Θεσσαλίας και της βόρειας Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στις περισσότερες περιοχές. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς - τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 38, στο Ιόνιο και την Κρήτη τους 35 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά και έως τις πρωινές ώρες στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία - κυρίως στην περιοχή της Χαλκιδικής.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες τοπικά βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία τους 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 με 36 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Στερεά και τα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Στη βόρεια Εύβοια αυξημένες νεφώσεις και τις πρωινές ώρες, οπότε ενδέχεται να εκδηλωθούν πρόσκαιροι τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά τοπικά βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Κρήτης θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 32 και στην Κρήτη έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες. Τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και τις Σποράδες και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως το μεσημέρι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 με 38 βαθμούς και στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό στα δυτικά και βόρεια να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις πρώτες πρωινές ώρες και εκ νέου τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε ειναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τις πρωινές ώρες βόρειοι έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά τμήματα του Αιγαίου 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και τα νησιά του Ιονίου τους 35 με 37 τοπικά τους 38 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

