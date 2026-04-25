Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται σήμερα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 20 με 22 βαθμούς και τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 26-04-2026

Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς νωρίς το πρωί μεμονωμένες καταιγίδες και από το μεσημέρι σχεδόν αίθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα δυτικά και νότια πελάγη 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 23 με 25 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.