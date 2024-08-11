Καιρός: Προειδοποίηση για θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο - Μέχρι και 39 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία

Για τοπικά θυελλώδεις άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο κατά τη διάρκεια της ημέρας προειδοποιεί η ΕΜΥ.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα ανατολικά τοπικά 7 και κατά τη διάρκεια της ημέρας στο κεντρικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και πιθανώς στη δυτική Ελλάδα τοπικά τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 35 και τοπικά τους 36 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και στις υπόλοιπες περιοχές από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 37 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 38 και πιθανώς τοπικά έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 36 με 37 και πιθανώς τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και κατά τη διάρκεια της ημέρας στις βόρειες Κυκλάδες έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη νότια Κρήτη η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς υψηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 και τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 και στις Σποράδες βόρειοι 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και πιθανώς τοπικά έως 38 βαθμούς. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα παραθαλάσσια νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και τοπικά στα δυτικά τους 39 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 35 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

