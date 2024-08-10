Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και πιθανώς τοπικά τους 38 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 32 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 35 και τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 με 37 και πιθανώς τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 και πιθανώς τοπικά έως 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και από το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 37 και πιθανώς τοπικά έως 38 βαθμούς. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα παραθαλάσσια νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΚΥΡΙΑΚΗ 11-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7, τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 και κατά τόπους τους 38 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 12-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 και κατά τόπους τους 39 με 40, στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 13-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά, τα βόρεια ηπειρωτικά και την Κρήτη κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα βορειοδυτικοί 4, τοπικά 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά, κατά τόπους αυξημένες, οπότε είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα βορειοδυτικοί τοπικά 5, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.