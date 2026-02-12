Σήμερα Πέμπτη Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά το πρωί στο Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα και από το απόγευμα – βράδυ στη Δ. Ελλάδα , στις Κυκλάδες , την Κρήτη , το Α. Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 5 με 7 και στο Ν. Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 14 με 16 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς και στα Ν έως 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ , τα Β και το Α. Αιγαίο. Βαθμιαία τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Α. Αιγαίο και θα εξασθενήσουν. Το Σάββατο από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και πάλι τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα Δ – ΒΔ . Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και βαθμιαία στα Δωδεκάνησα. Η ένταση των ανέμων στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά.

Αττική

Καιρός σήμερα Τοπικές συννεφιές. Θα βρέξει και πάλι αργά το βράδυ. Άνεμοι: Δ 4 με 6 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Τοπικές βροχές κυρίως από το βράδυ Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς

