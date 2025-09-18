Σήμερα Πέμπτη Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , και μόνο στη Δ Πελοπόννησο από το απόγευμα δεν αποκλείεται να βρέξει ή να εκδηλωθεί και παροδική καταιγίδα. Οι Β άνεμοι θα έχουν ένταση 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο από το μεσημέρι τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Ν έως 31 με 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 28 με 29 βαθμούς.

Την Παρασκευή και το Σάβ/Κυρ ηλιοφάνεια με λίγη κατά τόπους συννεφιά. Άνεμοι Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ , θα εξασθενήσουν λίγο την Κυριακή . Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση , την Παρασκευή , αλλά την Κυριακή θα ανέβει λίγο.

Αττική

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β - ΒΑ 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 με 29 βαθμούς.

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΔ 5 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία: έως 25 με 26 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.