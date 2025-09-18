Λογαριασμός
ΚΑΙΡΟΣ
Οι ενισχυμένοι βοριάδες στα ανατολικά και κυρίως στο Αιγαίο, καθώς και η πτώση της θερμοκρασίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Πέμπτη Λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , και μόνο στη Δ Πελοπόννησο από το απόγευμα δεν αποκλείεται να βρέξει ή να εκδηλωθεί και παροδική καταιγίδα.  Οι Β άνεμοι θα έχουν ένταση 5 με 7 μποφόρ και στο Αιγαίο από το μεσημέρι  τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Δ και Ν έως 31 με 32 βαθμούς  και στην υπόλοιπη χώρα έως 28 με 29  βαθμούς.

Την  Παρασκευή και το Σάβ/Κυρ ηλιοφάνεια με λίγη κατά τόπους συννεφιά. Άνεμοι Β 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ , θα εξασθενήσουν λίγο την Κυριακή . Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση , την Παρασκευή , αλλά την Κυριακή θα ανέβει λίγο.    

Αττική

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Β -  ΒΑ 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 με 29  βαθμούς.  

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β – ΒΔ  5 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες. Θερμοκρασία: έως 25 με 26 βαθμούς 

