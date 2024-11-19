Σήμερα Τρίτη στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα ΒΔ , περίπου από το μεσημέρι , θα σημειωθούν τοπικές βροχές . Στην υπόλοιπη χώρα , λίγη συννεφιά. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 16 με 17 βαθμούς , και στην υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20 βαθμούς .

Την Τετάρτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ , τα Ν , και το Α. Αιγαίο , και την Πέμπτη , κυρίως στα Δ , τα Β , και το Α. Αιγαίο. Οι Άνεμοι ΝΔ 4 με 6 , στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τετάρτη.

Τέλος και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – τα Β και το Α Αιγαίο. Οι Νοτιάδες 6με 7 και στο Αιγαίο βαθμιαία 8 μποφόρ Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα σχεδόν αίθριος. Οι Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

