Τοπικές βροχές σήμερα Τρίτη στα Δ – ΒΔ και αύριο Τετάρτη κυρίως στα δυτικά , τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

 Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  στη Δυτική Ελλάδα και κυρίως στα ΒΔ , περίπου από το μεσημέρι , θα σημειωθούν τοπικές βροχές . Στην υπόλοιπη χώρα , λίγη συννεφιά. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ  4 με 5 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 16 με 17  βαθμούς , και στην  υπόλοιπη χώρα έως 18 με 20  βαθμούς .

Την Τετάρτη τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στα Δ , τα Ν , και το Α. Αιγαίο , και την Πέμπτη , κυρίως στα Δ , τα Β , και το Α. Αιγαίο.   Οι Άνεμοι ΝΔ 4 με 6 , στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την  Τετάρτη.  

Τέλος και την Παρασκευή βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – τα Β και το Α Αιγαίο. Οι Νοτιάδες 6με 7 και στο Αιγαίο βαθμιαία 8 μποφόρ Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα σχεδόν αίθριος. Οι Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ , Θερμοκρασία: έως 19 βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

