Πέμπτη λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες , κυρίως στα ορεινά Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΝΔ 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι , στα Ηπειρωτικά έως 28 με 31 βαθμούς

Την Παρασκευή και το Σάβ/Κυρ περιορίζεται η απογευματινή αστάθεια στα Βόρεια ορεινά , οι άνεμοι Ν 3 με 5 μποφόρ , την Παρασκευή στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές κυρίως την Κυριακή στους 33 με 35 βαθμούς.

Αττική

Καιρός σήμερα. Ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: ΝΑ 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 29 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά που το μεσημέρι - απόγευμα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και Θερμοκρασία: έως 27 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

