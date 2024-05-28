Λογαριασμός
Απογευματινή Αστάθεια μέχρι την Πέμπτη , περιορίζεται από την Παρασκευή - Άνοδος της θερμοκρασίας προς το τέλος της εβδομάδας

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη το πρωί στα Δωδεκάνησα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στα Κ και Β  Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 και στο ΝΑ Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι, στα ηπειρωτικά έως  28 με 29 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα έως 26 με 28 βαθμούς.

Την Τετάρτη στο Ιόνιο, και το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και την Πέμπτη λίγη συννεφιά που το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά θα αυξηθεί και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Τέλος, την Παρασκευή και το Σάββατο περιορίζεται σημαντικά η απογευματινή αστάθεια στα Βόρεια ορεινά, οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. Λίγη  συννεφιά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4  μποφόρ πρόσκαιρα  το μεσημέρι και το απόγευμα Ν μέχρι 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 28 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές  μπόρες και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι: ΝΑ  2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

