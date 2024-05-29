Ανεβαίνει ο υδράργυρος σήμερα Τετάρτη σε πολλές περιοχές σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ.

Στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και κυρίως στα ορεινά μικρής διάρκειας καταιγίδες. Το βράδυ τα φαινόμενα θα σταματήσουν.



Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα.



Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.



Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 και στη νησιωτική χώρα τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 24 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Τοπικές βροχές ή όμβροι θα σημειωθούν στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ στα ορεινά της Ηπείρου είναι πιθανόν να εκδηλωθούν μικρής διάρκειας καταιγίδες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 09 έως 24 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Δυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις στα Δωδεκάνησα το πρωί.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα θαλάσσια και παραθαλάσσια από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 30-05-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, πρόσκαιρα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της βόρειας χώρας μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και τα νότια θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 27 με 29 και κατά τόπους τους 30 βαθμούς και στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 31-05-2024

Γενικά αίθριος προβλέπεται ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες πρόσκαιρα θα αυξηθούν και στη Θράκη και την ανατολική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς Κελσίου .

