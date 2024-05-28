Αρχικά γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές και μόνο στα Δωδεκανήσα το πρωί θα υπάρχουν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το μεσημέρι όμως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού το βράδυ.



Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 26 με 29 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου τους 25 με 26 βαθμούς, και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 24 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός αναλυτικά ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 10 έως 24 βαθμούς.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 24 βαθμούς.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους στα ορεινά της Στερεάς.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και από το μεσημέρι από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα νότια πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που μόνο στα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες θα είναι αυξημένες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα Δωδεκάνησα 5 με 6 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες με τοπικούς όμβρους και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και βαθμιαία νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 και βαθμιαία νότιοι νοτιοανατολικοί πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι - απόγευμα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα γύρω ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-05-2024

Στο Ιόνιο και από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή όμβρους και στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες.Το βράδυ τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη το μεσημέρι - απόγευμα.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα βόρεια θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, ενώ στα νότια θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στην ηπειρωτική χώρα τους 26 με 28 και κατά τόπους τους 29 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου.

