Του Νικόλα Μπάρδη

Πολύ κοντά στο χωριό Γλυκή της Θεσπρωτίας, μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο με τρεχούμενα νερά, αιωνόβια πλατάνια και κάθετους βράχους, συναντούμε τις πηγές του Ποταμού Αχέροντα. Οι πηγές βρίσκονται σε υψόμετρο 1.600 μέτρων στα επιβλητικά βουνά του Σουλίου, και από εκεί ο ποταμός κατηφορίζει μέσα από ένα εντυπωσιακό φαράγγι, για να εκβάλλει εν τέλει στην Αμμουδιά Πρεβέζης, στο Ιόνιο Πέλαγος. Το πολυσύνθετο οικοσύστημα της περιοχής προστατεύεται από το Δίκτυο Natura 2000. Τον χειμώνα τα κρυστάλλινα νερά του ποταμού είναι αρκετά ορμητικά, λόγω των βροχοπτώσεων, ωστόσο το καλοκαίρι είναι απόλυτα προσβάσιμα και πολλοί είναι αυτοί που πηγαίνουν εκεί, για να δροσιστούν. Κοντά στις πηγές, η θερμοκρασία του νερού κυμαίνεται στους 3-4°C!

Δείτε βίντεο από την εκπομπή «Όπου υπάρχει Ελλάδα»:

Σύμφωνα με τη μυθολογία, ο ποταμός Αχέροντας είχε θεϊκή καταγωγή, αλλά προκάλεσε την οργή του Δία όταν, κατά την Τιτανομαχία, έδωσε νερό στους Τιτάνες για να ξεδιψάσουν. Γι’ αυτόν τον λόγο ο Δίας τον τιμώρησε, και τον καταδίκασε να μείνει για πάντα κάτω από την Γη, ενώ μαύρισε και πίκρανε τα νερά του, γι’ αυτό και συχνά αναφέρεται ως Μαυροπόταμος. Πιστεύονταν επίσης, πως εκεί βρίσκονταν οι πύλες του Κάτω Κόσμου, και ο Ερμής ο Ψυχοπομπός οδηγούσε τις ψυχές, για να τις παραλάβει στη συνέχεια ο Χάρος, διασχίζοντας την Αχερουσία Λίμνη, στα έγκατα της οποίας βρίσκονταν το Βασίλειο του Πλούτωνα. Στις βορειοανατολικές όχθες της Αχερουσίας χτίστηκε και το Νεκρομαντείο, όπου ο κόσμος πήγαινε, για να επικοινωνήσει με τους νεκρούς, μετά από μία ιδιαίτερη ιεροτελεστία.

Tο Νεκρομαντείο

Στις απόκρημνες πλαγιές των στενών του Αχέροντα φωλιάζουν πολλά είδη αρπακτικών πουλιών, όπως γερακίνες, ξεφτέρια, βραχοκιρκίνεζα, ασπροπάρηδες, φιδαετοί, ενώ στους γύρω ορεινούς όγκους συχνάζουν όρνια, πετρίτες, σπιζαετοί και χρυσαετοί. Θηλαστικά, όπως οι λύκοι και τα αγριογούρουνα, αναζητούν τροφή και καταφύγιο στις δασωμένες πλαγιές του φαραγγιού, μαζί με αλεπούδες, ασβούς, κουνάβια, νυφίτσες και αγριόγατες. Στα νερά του ποταμού συναντούμε και βίδρες, ενώ αναπαράγονται περισσότερα από εννέα είδη ψαριών, ένα από τα οποία είναι ενδημικό είδος του Αχέροντα.

Πηγαίνοντας σήμερα εκεί, μπορείτε να κάνετε μία σειρά από σπορ και δραστηριότητες, όπως ιππασία, κανό, καγιάκ, πεζοπορία, ενώ μπορείτε να φάτε και στα γραφικά ταβερνάκια της περιοχής, για να γευτείτε την ντόπια κουζίνα, που ξεχωρίζει για τα εξαιρετικής ποιότητας κρεατικά της. Λίγα χιλιόμετρα μακριά από εκεί, στο χωριό Μεσοπόταμος Πρεβέζης, βρίσκεται το ιστορικό Νεκρομαντείο του Αχέροντα, που ήταν ένα από τα πιο γνωστά Μαντεία της αρχαιότητας, μαζί με αυτά της Δωδώνης και των Δελφών. Το Νεκρομαντείο είναι χτισμένο στην κορυφή ενός κατάφυτου λόφου, στον οποίο κατέφθαναν οι επισκέπτες από το Ακρωτήρι Χειμέριο του χωριού Αμμουδιά, για να επικοινωνήσουν με τις ψυχές των αγαπημένων τους προσώπων. Ο Όμηρος στην Οδύσσεια περιγράφει γλαφυρά την περιοχή κατά την κάθοδο του Οδυσσέα στον Άδη. Μετά την αποξήρανση της Λίμνης Αχερουσίας τη δεκαετία του ‘50, η περιοχή άλλαξε ριζικά πρόσωπο.

Στο Νεκρομαντείο του Αχέροντα, για να επιτύχει ο επισκέπτης την επαφή με τις ψυχές των νεκρών, έπρεπε να τελέσει προσφορές και να τις βγάλει από τη λήθη, δίνοντάς τους να πιουν αίμα. Πέραν αυτού, έπρεπε να υποβληθεί σε πολυήμερη δοκιμασία ψυχικού και σωματικού καθαρμού. Αξιοσημείωτη είναι η αναφορά του Ομήρου, σύμφωνα με την οποία η μάνα του Οδυσσέα δεν τον αναγνώρισε, παρά μόνο όταν ήπιε από το αίμα της προσφοράς. Οι ψυχές θεωρούνταν άυλες, σαν σκιές. Οι ιερείς ανέβαζαν τα «είδωλα» των ψυχών με σιδερένιους μοχλούς, γρανάζια και καστανιέτες από την υπόγεια αίθουσα. Στο τέλος, οι πιστοί αποχωρούσαν από άλλη έξοδο, ώστε να μην έρθουν σε επαφή με τους επόμενους επισκέπτες, εξασφαλίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη μυστικότητα. Η οποιαδήποτε μαρτυρία του χρησμού αποτελούσε βλασφημία, και οδηγούσε ακόμα και σε θάνατο!

Αφήνοντας πίσω το Νεκρομαντείο και ακολουθώντας την πορεία του ποταμού, θα βγείτε στο παραλιακό χωριό της Αμμουδιάς, στο Ιόνιο Πέλαγος. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν εντυπωσιακές θαλάσσιες σπηλιές, αλλά και πανέμορφες ακρογιαλιές, όπως το Αλωνάκι και ο Όρμος του Οδυσσέα, όπου μπορείτε να κάνετε τις βουτιές σας το καλοκαίρι. Τα πεύκα φτάνουν στην κυριολεξία μια ανάσα μακριά από το κύμα, ενώ τα σμαραγδί νερά του πελάγους δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό, που γοητεύει όλους τους επισκέπτες. Όποια εποχή, βέβαια, κι αν επιλέξετε να πάτε εκεί, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα νιώσετε την ιδιαίτερη ενέργεια του τόπου, και θα γοητευτείτε από την ομορφιά του φυσικού τοπίου. Να, λοιπόν, ένας προορισμός που αξίζει να προσθέσετε στο bucket list του 2025!

Παραλία Αλωνάκι

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.