Οι νικητές των «Όσκαρ» της αεροπορικής βιομηχανίας: Η καλύτερη εταιρία του κόσμου και το αγαπημένο lounge των επιβατών

Σε κορυφαία αεροπορική συμμαχία στον κόσμο, αναδείχθηκε και εφέτος η Star Alliance στο πλαίσιο των Skytrax World Airline Awards 2023, γνωστά ως «τα Όσκαρ της αεροπορικής βιομηχανίας».

Τα βραβεία παρέλαβε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Star Alliance κ. Θεόδωρος Παναγιωτούλιας σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Paris Air Show.

Big news! We’ve once again been crowned the World’s Best Airline Alliance at the Skytrax Awards 2023 🏆📷 To top that off, the Star Alliance Los Angeles lounge won World’s Best Airline Alliance Lounge for the 7th year running!

Congrats to 13 of our member airlines, who also won! pic.twitter.com/UQKi30zUtM