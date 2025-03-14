Οι νεροβούβαλοι της Κερκίνης

Του Νικόλα Μπάρδη

Το ταξίδι για τη λίμνη Κερκίνη είναι μακρινό, αλλά αξίζει τον κόπο. Με τη δημιουργία του φράγματος στον Στρυμόνα το 1932 «γεννήθηκε» ένα μαγικό τοπίο, μεγάλης περιβαλλοντικής σημασίας και ένας σπουδαίος υδροβιότοπος.

Οι ορεινοί όγκοι του Μπέλες και των Κρουσίων που βρίσκονται στις παρυφές της τεχνητής λίμνης δημιουργούν έναν βιότοπο για εκατοντάδες σπάνια είδη πουλιών και θηλαστικών, που βρήκαν καταφύγιο στις όχθες της Κερκίνης. Αυτό το περιβάλλον αναδεικνύεται ιδανικό και για τη διαβίωση των βουβαλιών, καθώς αγαπούν το νερό και περνάνε μεγάλο μέρος της ημέρας μέσα στη λίμνη.

O μεγαλύτερος πληθυσμός βουβαλιών στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σήμερα στην Κερκίνη. Σύμφωνα με την επικρατέστερη άποψη, το ελληνικό βουβάλι (Bubalus Bubalis) προέρχεται από την Ασία.

Εγκαταστάθηκαν στην περιοχή τον 13ο αιώνα και ζουν εκεί μέχρι τις μέρες μας. Mια άλλη εκδοχή θέλει τα βουβάλια να διαβιούν στη περιοχή για περίπου 2.500 χρόνια, ήδη από όταν ο Ξέρξης μετέφερε τις προμήθειες του στρατού του, περνώντας από τον ποταμό Στρυμόνα. Ονομάζονται και «νεροβούβαλοι», καθώς είναι ζώα που αγαπούν ιδιαίτερα το νερό, και περνούν μεγάλο μέρος της ημέρας μέσα στα νερά.

Μέχρι τη δεκαετία του 1950 υπήρχαν στην Ελλάδα γύρω στα 75.000 βουβάλια, καθώς βοηθούσαν τους γεωργούς να οργώσουν τα χωράφια τους με τα αλέτρια. Ωστόσο, με την εισαγωγή των τρακτέρ και των παραγωγικών ολλανδικών αγελάδων ο αριθμός τους περιορίστηκε σημαντικά, με αποτέλεσμα το 1992 να μείνουν μόλις 600 ζώα. Λίγο πριν μπούμε στο 2000 οι εναπομείναντες πληθυσμοί εντάχθηκαν σε ένα πρόγραμμα διατήρησης, ως σπάνια φυλή αγροτικών ζώων που κινδυνεύει με εξαφάνιση, και έκτοτε ο πληθυσμός τους άρχισε να ανακάμπτει!

Σήμερα περίπου 4.000 νεροβούβαλοι έδωσαν ξανά ζωή στην περιοχή της Κερκίνης, που αναπτύχθηκε ως περιοχή υψηλού περιηγητικού ενδιαφέροντος, με πολλά αξιοθέατα, ξενώνες, ταβέρνες, εκτροφείς βουβαλιών και τυποποιητές βουβαλίσιου κρέατος, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί και σε σπουδαίο γαστρονομικό προορισμό. Τα βουβάλια, που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστά στο ευρύ κοινό, ξεχωρίζουν για τη νοστιμιά και τη θρεπτική αξία του κρέατός τους, καθώς είναι πλούσιο σε σίδηρο, φώσφορο και βιταμίνη Α.

Αν βρεθείτε στην περιοχή, αξίζει να κάνετε τον γύρο της λίμνης με άλογα, μέσα από τα λιβάδια που εκτείνονται στις γύρω εκτάσεις, με mountain bikes, με 4x4 τζιπ ή ακόμη και με τα πόδια, αν είστε λάτρεις της πεζοπορίας. Ανάλογα με την εποχή, η έκταση της λίμνης κυμαίνεται από 4.000 έως 8.000 εκτάρια, και εκεί πέρα από τα βουβάλια θα δείτε σπάνια είδη πτηνών, που βρίσκουν ένα ασφαλές καταφύγιο στις όχθες και τους πυκνούς καλαμιώνες της λίμνης.



Πηγή: skai.gr

