Το μέλλον συναντά την τεχνολογία στο νέο συνέδριο του Money Review

Το Money Review διοργανώνει στις 30 Ιουνίου το συνέδριο «Technology Summit: Shaping the digital transition» στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens. Παρακολουθήστε το συνέδριο διά ζώσης ή διαδικτυακά εξασφαλίζοντας το εισιτήριό σας εδώ. Με κάθε αγορά εισιτηρίου ΔΩΡΟ μία 6μηνη συνδρομή στην Καθημερινή της Κυριακής.

Κορυφαίοι ειδικοί και επιστήμονες της διεθνούς κοινότητας αναλύουν την ψηφιακή μετάβαση της χώρας και όσα θα απασχολήσουν τον πλανήτη την επόμενη δεκαετία

Ποιες είναι οι ευκαιρίες και ποιες οι προκλήσεις της ψηφιακής επανάστασης που πυροδότησε η υγειονομική κρίση;



Ποιοι είναι οι επόμενοι στόχοι της ψηφιακής διακυβέρνησης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και πώς θα μπορούσε η χώρα μας να εξελιχθεί σε κέντρο τεχνολογικής καινοτομίας;



Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών και εγχώριων θεσμών, της πολιτικής ηγεσίας και CEOs εταιρειών που πρωτοστατούν στον ψηφιακό μετασχηματισμό, συζητούν με τους δημοσιογράφους του Money Review για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ψηφιακής επανάστασης.

Στις τέσσερις ενότητες του συνεδρίου το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει παραδείγματα χωρών που έχουν εξελιχτεί σε πρότυπα ψηφιακής επιτυχίας, τις τεχνολογικές τάσεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά όλες τις πτυχές της οικονομίας αλλά και της καθημερινής ζωής των πολιτών τα επόμενα χρόνια, τη μελέτη ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ψηφιακής στρατηγικής με επίκεντρο τον άνθρωπο, καθώς και τα έργα ψηφιακής διακυβέρνησης στη χώρα μας που έχουν αλλάξει τα δεδομένα για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, καθιστώντας την κέντρο τεχνολογικής καινοτομίας.

Μεταξύ άλλων συμμετέχουν:



• Κυριάκος Πιερρακάκης, Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης

• Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας

• Margrette Vestager, Επίτροπος Ανταγωνισμού και Πρόεδρος της Πρωτοβουλίας «Europe fit for the digital age» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

• Lars Eilstrup Rasmussen, συνιδρυτής των Google Maps, Angel Investor, CEO Weav Music

• Barbara Ubaldi, Head of Digital Government & Data Unit, OECD

• Μιχάλης Μπλέτσας, Διευθυντής Πληροφορικής του MIT Media Lab

• Kalle Palling, Founder & COO, Cachet, πρώην βουλευτής της Εσθονίας



Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου «Technology Summit: Shaping the digital transition».

Δυνατότητα παρακολούθησης του συνεδρίου στα Ελληνικά και στα Αγγλικά. Ο αριθμός των εισιτηρίων με φυσική παρουσία είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



