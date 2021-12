Πέθανε στις 6 Δεκεμβρίου σε ηλικία 78 ετών ο επικεφαλής αρχιτέκτονας NES και SNES Masayuki Uemura.

Το Famicom – το σύστημα που θα γινόταν το NES στον δυτικό κόσμο – ήταν το πνευματικό τέκνο του Uemura, ο οποίος εντάχθηκε στη Nintendo ως μηχανικός από τη Sharp το 1972, σε μια εποχή που εξερευνούσε διστακτικά τις δυνατότητες της ηλεκτρονικής ψυχαγωγίας.

Όταν δημιουργήθηκε το Nintendo R&D2, ο Uemura ανέλαβε την ευθύνη και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των συστημάτων «Color TV-Game» της Nintendo – την πρώτη δοκιμαστική «εισβολή» της εταιρείας στη σφαίρα των εγχώριων βιντεοπαιχνιδιών.

Ο Uemura ξεκίνησε να εργάζεται στο Famicom το 1981, μετά από απαίτηση του προέδρου της Nintendo, Hiroshi Yamauchi, να δημιουργήσει μια συσκευή ικανή να παίζει παιχνίδια arcade σε τηλεόραση.

Masayuki Uemura, the former lead architect of the NES and SNES, has passed away. He was one of the genius minds behind some of our best game memories. pic.twitter.com/KO43DIGuTt