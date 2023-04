Ο Μασκ άλλαξε το logo του Τwitter και «τρέλανε» το dogecoin- Εκτοξεύτηκε η αξία του κρυπτονομίσματος

Η αξία του dogecoin εκτοξεύθηκε σήμερα, λίγες ώρες αφού ο Ιλον Μασκ, ιδιοκτήτης του Twitter, επέλεξε να τοποθετήσει ως logo την φιγούρα του σκύλου που συνδέεται με το κρυπτονόμισμα, την ώρα που ο ίδιος αντιμετωπίζει δίωξη για την προώθηση του ψηφιακού νομίσματος.

Η κίνηση του Μασκ να αντικαταστήσει το ιστορικό μπλε πουλί, σύμβολο του Twitter, είτε είναι μόνιμου χαρακτήρα είτε πρόκειται για περιορισμένης διάρκειας «αστείο», προκάλεσε αύξηση του dogecoin από 0,08 δολάριο σε άνω του 0,10 δολάριο, αύξηση κατά άνω του 20%.

Ο ιδιοκτήτης του Twitter, που μετρά 133 εκατομμύρια ακολούθους, χρησιμοποιεί εδώ και καιρό το μέσο κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή του ιδίου και του ιδιότυπου χιούμορ του και έχει προωθήσει μέσω της πλατφόρμας το dogecoin, ένα κρυπτονόμισμα υψηλής διακύμανσης που δημιουργήθηκε αρχικά για πλάκα.

I wonder if @elonmusk was trying to foreshadow something with this meme yesterday…#dogecoin pic.twitter.com/C1VPWIoX1n