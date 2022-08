Ο Δίας όπως δεν τον είχαμε δει ποτέ - Νέες εντυπωσιακές φωτογραφίες από το τηλεσκόπιο James Webb Τεχνολογία 15:52, 22.08.2022 facebook

«Ποτέ πριν δεν είχαμε δει έτσι τον Δία. Είναι κάτι απίστευτο. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε πραγματικά ότι οι εικόνες θα ήσαν τόσο καλές», δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια, καθηγήτρια αστρονομίας Ίμκε ντε Πάτερ του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας-Μπέρκλεϊ.