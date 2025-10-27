Ο τεχνολογικός κολοσσός Meta λάνσαρε τη Δευτέρα μια νέα λειτουργία στην εφαρμογή Threads, που ονομάζεται «ghost posts», αναρτήσεις που αρχειοθετούνται αυτόματα 24 ώρες μετά τη δημοσίευσή τους, μιμούμενη ένα δημοφιλές χαρακτηριστικό που ήδη υπάρχει σε άλλες πλατφόρμες.

Η νέα δυνατότητα στοχεύει στην αύξηση της δραστηριότητας και στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των χρηστών, προσφέροντας έναν πιο ανεπίσημο και προσωρινό τρόπο κοινοποίησης περιεχομένου, αντίστοιχο με τα “stories” των άλλων πλατφορμών της Meta, Instagram και Facebook.

Οι απαντήσεις στα ghost posts θα αποστέλλονται απευθείας στα εισερχόμενα μηνύματα των χρηστών, χωρίς να είναι ορατό ποιος έχει κάνει like ή έχει απαντήσει.

«Μπορείτε να μοιραστείτε αυθόρμητες σκέψεις χωρίς την πίεση της μονιμότητας ή της τελειότητας», ανέφερε η εταιρεία.

Οι χρήστες μπορούν να δημιουργήσουν τέτοιες αναρτήσεις επιλέγοντας το εικονίδιο-φάντασμα στο μενού δημιουργίας, ενώ θα εμφανίζονται στη ροή τους ως γκρι, διακεκομμένες φούσκες συνομιλίας, ώστε να ξεχωρίζουν από τις κανονικές αναρτήσεις.

Η εφαρμογή Threads κυκλοφόρησε το 2023 ως ανταγωνιστής του X του Ίλον Μασκ και, σύμφωνα με στοιχεία του Αυγούστου, αριθμεί 400 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.



