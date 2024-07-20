Λογαριασμός
Ζότα Σίλβα: Το who is who μιας εξαιρετικά δύσκολης περίπτωσης

Ποιος είναι ο Ζότα Σίλβα που παλεύει να κλείσει ο Παναθηναϊκός και η μισή Ευρώπη με ρήτρα αποδέσμευσης 20 εκατομμυρίων ευρώ

ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει δικό του, τον 24χρονο Πορτογάλο εξτρέμ της Βιτόρια Γκιμαράες Ζότα Σίλβα. Η περίπτωση του Σίλβα είναι πολύ καλή όμως το κασέ του ακριβό για το “τριφύλλι”. Όμως το βιογραφικό του είναι εξαιρετικό, οι μετοχές ανεβαίνουν κατακόρυφα κάθε χρόνο και προσέγγισε το ενδιαφέρον πολλών άλλων Ευρωπαίων ομάδων πέρα από το «τριφύλλι».

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΠΑΟ ποδόσφαιρο
