Ζότα Σίλβα: Το who is who μιας εξαιρετικά δύσκολης περίπτωσης

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να κάνει δικό του, τον 24χρονο Πορτογάλο εξτρέμ της Βιτόρια Γκιμαράες Ζότα Σίλβα. Η περίπτωση του Σίλβα είναι πολύ καλή όμως το κασέ του ακριβό για το “τριφύλλι”. Όμως το βιογραφικό του είναι εξαιρετικό, οι μετοχές ανεβαίνουν κατακόρυφα κάθε χρόνο και προσέγγισε το ενδιαφέρον πολλών άλλων Ευρωπαίων ομάδων πέρα από το «τριφύλλι».

