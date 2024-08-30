Λογαριασμός
NBA: «Έδεσαν» τον ΜακΚόνελ με νέο τετραετές οι Πέισερς

Νέο συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών υπέγραψε με τους Πέισερς ο Τι Τζέι ΜακΚόνελ, που τον δένει μέχρι το 2029

Κάτοικος Ιντιάνα θα παραμείνει ο Τι Τζέι ΜακΚόνελ.

Οι Πέισερς συμφώνησαν με τον 32χρονο γκαρντ για νέο συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών, έναντι 45 εκατ. δολαρίων, που θα τον κρατήσει εκεί μέχρι τη σεζόν 2028/29.

Την επόμενη χρονιά ο ΜακΚόνελ θα λάβει 9,3 εκατ. δολάρια, άρα για τα επόμενα πέντε χρόνια θα λάβει εγγυημένα 54 εκατ. δολάρια συνολικά.

Ο 32χρονος γκαρντ ανήκει στους Πέισερς από το 2019, έπειτα από μία τετραετία στους Σίξερς νωρίτερα (2015-19). Φέτος, μέτρησε 71 ματς με την ομάδα από την Ιντιάνα, έχοντας κατά μέσο όρο 10,2 πόντους, 2,7 ριμπάουντ και 5,5 ασίστ.

