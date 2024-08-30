Μεντιλίμπαρ: «Δεν θέλουμε ρούχα απλά για την ντουλάπα μας, το ίδιο ισχύει και στις μεταγραφές»

Το μεταγραφικό στίγμα του Ολυμπιακού έδωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Ενόψει του αγώνα με τη Λαμία ο Βάσκος τεχνικός έκανε τις καθιερωμένες δηλώσεις στην Cosmote TV.



Αφότου αναφέρθηκε λοιπόν στην ανάγκη να συνδυαστεί η νίκη με αγωνιστική βελτίωση, απάντησε και για τους παίκτες που θα έρθουν:



Εξηγώντας ότι δεν έχει νόημα ν’ αγοράζεις ρούχα απλά για να γεμίζεις την ντουλάπα, αλλά για να τα φοράς, οπότε και η ομάδα θα κινηθεί μόνο για ποδοσφαιριστές που χρειάζεται.



Αναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ



Για τον στόχο του 3 στα 3: «Ο στόχος είναι να κερδίζουμε πάντα, όλα τα παιχνίδια και μέχρι στιγμής τα καταφέρνουμε. Μέχρι τώρα ο στόχος ήταν οι νίκες, όμως πλέον αρχίζουμε να ζητάμε περισσότερα γιατί ναι, κερδίσαμε παίζοντας άλλες φορές καλά και άλλες όχι. Τώρα θέλουμε πάλι να κερδίσουμε, αλλά έχουμε περισσότερες απαιτήσεις».



Για το πού χρειάζεται βελτίωση η ομάδα: «Θέλω να είμαστε πιο επιθετικοί και να βρισκόμαστε πολύ περισσότερη ώρα στο μισό του αντιπάλου. Δεν θέλω να κρατάμε τη μπάλα στο δικό μας μισό και να χάνουμε χρόνο. Αυτά είναι πράγματα που τα κάναμε πέρσι και τα κάναμε πολύ καλά, αλλά φέτος δυσκολευόμαστε για την ώρα. Η αλήθεια είναι πως όλο αυτό πρέπει να το δουλέψεις πάρα πολύ γιατί πέρασαν οι διακοπές, πέρασε ένα πολύ μεγάλο διάστημα και βλέπουμε πως πρέπει να δουλέψεις πάρα πολύ για να μπορέσεις να βάλεις ξανά στο μυαλό των παικτών την ιδέα του παιχνιδιού.



Πολλές φορές δεν μας αρέσει να είμαστε τόσο επιθετικοί. Ίσως είναι πιο δύσκολο, ίσως προσπαθούμε αλλά δεν μας βγαίνει. Το σίγουρο είναι πως πρέπει όλοι οι παίκτες να το δουλέψουν και να το κατακτήσουν ξανά, όπως έκαναν πέρσι».



Για τα μεταγραφικά: «Πρέπει να δουλεύουμε με αυτούς που έχουμε. Πρέπει γενικώς να γίνει κατανοητό πως δεν θέλουμε να έρθουν παίκτες απλά για να γεμίσουμε, όμως μεταφορικά λέω συνήθως, την ντουλάπα μας. Γιατί η ντουλάπα μας δεν θέλουμε να έχει πάρα πολλά ρούχα. Θέλουμε να έχει τα ρούχα που χρειαζόμαστε να φοράμε. Επομένως θέλουμε μόνο τους παίκτες που χρειαζόμαστε».

