Χρυσή Μπάλα: Την κέρδισε ο Καρίμ Μπενζεμά – To μήνυμα του Αντρέι Σεφτσένκο για την Ουκρανία

Έπρεπε να γίνει και έγινε! Ο σπουδαίος Καρίμ Μπενζεμά κατέκτησε την Χρυσή Μπάλα για πρώτη φορά στην καριέρα του! Μάλιστα, έγινε ο πρώτος Γάλλος που παίρνει το τρόπαιο πρώτη φορά μετά το 1998 όπου τότε ήταν νικητής ο Ζινεντίν Ζιντάν.

Με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης την σεζόν 2021/22 μέτρησε συνολικά 46 εμφανίσεις, 44 γκολ και 15 ασίστ. Με τη «βασίλισσα» κατέκτησε το Champions League, το πρωτάθλημα και το Super Cup της Ισπανίας την περσινή σεζόν!

KARIM BENZEMA IS THE 2022 BALLON D’OR! ✨ @Benzema @realmadrid #ballondor pic.twitter.com/TXLkHJIhJM

Το μήνυμα του Αντρέι Σεφτσένκο

Σημειώνεται ότι ο θρύλος του Ουκρανού ποδοσφαίρου Αντρέι Σεφτσένκο παρευρέθηκε στην τελετή απονομής της Χρυσής Μπάλας στο Παρίσι και μίλησε για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Αυτή είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή για όλους τους Ουκρανούς, που ήρθε με την έναρξη του πολέμου. Είμαι πολύ περήφανος για τη χώρα μου, που αμύνεται και αγωνίζεται για την ελευθερία από τον εχθρό... Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη. Αλλά και στηρίξτε την Ουκρανία και βοηθήστε», είπε ο Σεφτσένκο.

