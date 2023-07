Χρυσάφι για τον Εμπαπέ - Πρόταση 300 εκατ. κάνει η Αλ Χιλαλ στην Παρί Σεν Ζερμέν

Ούτε 100, ούτε 200 αλλά 300 εκατομμύρια! Ναι καλά διαβάσατε! 300 εκατομμύρια ευρώ προσφορά κατέθεσε η Αλ Χιλάλ στην Παρί Σεν Ζερμέν για να πάρει το ΟΚ και να μπει σε συζητήσεις με τον Κιλιάν Εμπαπέ για την απόκτησή του.

Αυτό αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο οποίος επικαλείται πηγές του για το ποσό της πρότασης της αραβικής ομάδας. Ωστόσο προσθέτει ότι ο Εμπαπέ φέρεται να έχει ήδη συζητήσει και να έχει συμφωνήσει σε όλα με την Ρεάλ Μαδρίτης

Ωστόσο, η προσφορά της Αλ Χιλάλ στον Εμπαπέ είναι το ίδιο εντυπωσιακή. Φέρεται να προσφέρει 700 εκατ. ευρώ για έναν χρόνο δίνοντάς του μετά τη δυνατότητα να φύγει και να παίξει στη Ρεάλ.

EXCL: Al Hilal have submitted formal bid to Paris Saint-Germain in order to open talks for Kylian Mbappé. 🚨🔵🇸🇦



Understand it’s worth €300m — record fee.



No talks on player side.



⚪️ PSG remain convinced that Mbappé already agreed terms with Real Madrid with contract ready. pic.twitter.com/yeDu5AQr6E