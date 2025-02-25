Ολυμπιακός - ΑΕΚ και Αστέρας Aktor - ΟΦΗ, οι ημιτελικοί του κυπέλλου είναι στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6

Οι πρώτοι ημιτελικοί του κυπέλλου Ελλάδας παίζονται την Τετάρτη (26/02) στο γήπεδο του bwinΣΠΟΡ FM 94,6!

Δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Λίγες μέρες πριν τη μάχη τους για το πρωτάθλημα, «ερυθρόλευκοι» και «κιτρινόμαυροι» συγκρούονται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με στόχο να πάρουν προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς. Από νωρίς σας βάζουμε στο κλίμα του σπουδαίου αγώνα και στις 20:00 συνδεόμαστε με το φαληρικό γήπεδο για να μην χάσετε ούτε φάση από την αναμέτρηση.

Προηγείται χρονικά ο άλλος ημιτελικός στην Τρίπολη όπου ο Αστέρας AKTOR υποδέχεται τον ΟΦΗ στις 16:30, με τις δύο επαρχιακές ομάδες να ονειρεύονται τον τελικό της διοργάνωσης.

Μετά το σφύριγμα της λήξης, ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις και στη συνέχεια ο λόγος περνά στους ακροατές όταν ανοίξουν οι γραμμές.

Οι δύο ημιτελικοί του κυπέλλου, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ - ΑΕΚ και ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΚΤΟR - ΟΦΗ είναι εδώ! Στο κορυφαίο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

