Κηφισιά στον 7ο ουρανό: Πρίτσας και Μποτία σήκωσαν την κούπα

Ονειρικές στιγμές ζει η Κηφισιά, με την ομάδα να κατακτά την πρώτη θέση στον Β όμιλο της Super League 2 και μαζί την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Με τη νίκη της με 2-0 επί της Ηλιούπολης, για την 8η και τελευταία αγωνιστική των playoffs της Super League 2 κλείδωσε και μαθηματικά πλέον την πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή ολόκληρη η ομάδα έγινε ένα, πανηγυρίζοντας ξέφρενα την κατάκτηση του τίτλου.

Το τρόπαιο κατέληξε στα χέρια της Κηφισιάς και στην απονομή την τιμή να το σηκώσουν είχαν, ο αρχηγός Αλμπέρτο Μποτία και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Χρήστος Πρίτσας, δημιουργώντας μαγευτικές εικόνες.

