Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επιβεβαίωσε την πλήρη στήριξη της Πολιτείας στο αίτημα του ΠΑΟΚ για χρήση του Καυτανζογλείου Σταδίου, κατά την περίοδο κατασκευής της Νέας Τούμπας.

Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνάντησης με την αντιπροσωπεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο κ. Βρούτσης έκανε λόγο για ευχάριστη στιγμή και ανακοίνωσε πως έχει ήδη τεθεί χρονοδιάγραμμα τριών μηνών για την τελική συμφωνία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιάννη Βρούτση

«Η παρουσία μου σήμερα εδώ, στο Καυτανζόγλειο, συνοδεύεται με μία φράση: ευχάριστη στιγμή. Και είναι ευχάριστη, γιατί επιστρέφω πολύ σύντομα μετά την προηγούμενη επίσκεψή μου και βλέπω μπροστά μου δύο πολύ αισιόδοξα πράγματα.

Πρώτον, ένα έργο που έχει ήδη συντελεστεί. Ένα έργο που έλειπε από το Καυτανζόγλειο, από μία σύγχρονη αθλητική κυψέλη, όπως θέλουμε να είναι. Η Θεσσαλονίκη και συνολικά η Βόρεια Ελλάδα έχουν ανάγκη αυτόν τον χώρο, και με συστηματική δουλειά και τους πόρους που διαθέσαμε, το Καυτανζόγλειο έχει αλλάξει σελίδα και κάνει ένα νέο ξεκίνημα.

Δεύτερον, γιατί μόλις πριν τέσσερις μέρες έλαβα στο γραφείο μου ένα αίτημα. Ένα αίτημα που περίμενα καιρό. Όλο αυτό το διάστημα με ρωτούσαν οι δημοσιογράφοι αν ο ΠΑΟΚ έχει επικοινωνήσει με το Υπουργείο. Και έλεγα: “Όχι ακόμα, αλλά το περιμένουμε”.

Αυτό το αίτημα ήρθε. Ήταν το αίτημα του ΠΑΟΚ, ενόψει της δημιουργίας της Νέας Τούμπας, να φιλοξενηθεί για όσο διάστημα χρειαστεί στο Καυτανζόγλειο. Και φυσικά, η απάντηση ήταν άμεση: έρχομαι στη Θεσσαλονίκη για να δω από κοντά τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και να τους διαβεβαιώσω πως η Πολιτεία είναι εδώ, στέκεται δίπλα τους.

Οφείλουμε να ικανοποιήσουμε το αίτημα του ΠΑΟΚ. Σε αυτό το εμβληματικό στάδιο, που φιλοδοξούμε να γίνει το ΟΑΚΑ της Βόρειας Ελλάδας, έχουν ήδη γίνει σημαντικές παρεμβάσεις – ίσως “αόρατες” για το κοινό γιατί αφορούν υποδομές – όμως η δουλειά προχωρά συστηματικά.

Με τον νέο Πρόεδρο, τη νέα Διοίκηση, και για πρώτη φορά με CEO στο Καυτανζόγλειο, αισθανόμαστε αισιόδοξοι για όσα έρχονται.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, το αίτημα είναι ξεκάθαρο και θέλουμε να το υλοποιήσουμε. Ερχόμαστε με καλή πρόθεση. Και επειδή τα λόγια καμιά φορά ξεχνιούνται, συμφωνήσαμε ήδη σε ένα χρονοδιάγραμμα: μέσα σε τρεις μήνες, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, οι τεχνικές ομάδες του ΠΑΟΚ και του Καυτανζογλείου να έχουν έρθει σε μια συμφωνία, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησης της συνεργασίας.

Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε τον ΠΑΟΚ. Το οφείλουμε σε αυτή τη μεγάλη, ιστορική ομάδα, που έχει προσφέρει τόσα πολλά στον ελληνικό αθλητισμό και έχει να προσφέρει ακόμη περισσότερα. Ο ΠΑΟΚ μας έχει κάνει υπερήφανους και η Πολιτεία θα είναι δίπλα του».

