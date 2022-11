Ήταν δίκαιο κι έγινε πράξη: MVP Νοεμβρίου στην Ευρωλίγκα ο Βεζένκοφ

Πολυτιμότερος παίκτης στην Ευρωλίγκα για το Νοέμβριο αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ. Ο Βούλγαρος φόργουορντ του Ολυμπιακού που... αδίκως είχε χάσει το αντίστοιχο βραβείο και για τον Οκτώβριο, δικαιώθηκε έναν μήνα μετά χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις που συνεχίζει να κάνει.



Ο 27χρονος άσος είχε 29,4 κατά μέσο όρο στην αξιολόγηση για τον δεύτερο μήνα της σεζόν, δηλαδή δέκα μονάδες πάνω από τον δεύτερο της λίστας. Ο Βεζένκοφ είχε 19 πόντους ανά αγώνα με 68,5% στα δίποντα και 91,3% στις βολές, ενώ συμπλήρωσε την στατιστική του με 7,8 ριμπάουντ, 3,6 ασίστ και 1,8 κλεψίματα στα πέντε παιχνίδια όπου οι «ερυθρόλευκοι» μέτρησαν τρεις νίκες.

Είναι το δεύτερο βραβείο μήνα που κερδίζει ο Βεζένκοφ στην καριέρα του, καθώς τα είχε καταφέρει και τον Φεβρουάριο του 2022. Μέχρι στιγμής φέτος είναι πρώτος σε αξιολόγηση (27,8), συνολικά (8,7) και αμυντικά ριμπάουντ (6,7), καθώς επίσης και δεύτερος σκόρερ (20,1).



Η βράβευσή του θα γίνει πριν τον επόμενο εντός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού στην Ευρωλίγκα, δηλαδή στις 9 Δεκεμβρίου απέναντι στην Βίρτους Μπολόνια.

