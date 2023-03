«Ελληνοκαναδός μίλησε με τον Μάικλ Τζόρνταν για την αγορά των Σάρλοτ Χόρνετς»

Το ενδιαφέρον του για την αγορά των Χόρνετς έδειξε ο Καναδός δισεκατομμυριούχος με ελληνικές ρίζες, Στιβ Αποστολόπουλος!



Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο έγκριτος δημοσιογράφος του ESPN, Άντριαν Βοιναρόφσκι, ο Ελληνοκαναδός επιχειρηματίας, του οποίου η περιούσια εκτιμάται στα 4 δισ. ευρώ, μίλησε με τον πρώην σούπερ σταρ του ΝΒΑ προκειμένου να αποκτήσει τον σύλλογο της Σάρλοτ, αλλά επικεντρώθηκε σε αυτή των Ουάσινγκτον Κομάντερς, ομάδα του NFL.

Πάντως, το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν φέρει μέχρι στιγμής το επιθυμητό αποτέλεσμα, ενώ ο Αποστολόπουλος θα πρέπει να ανταγωνιστεί μεγαθήρια, προκειμένου να προχωρήσει στην εξαγορά τους, καθώς θα πρέπει να ανταγωνιστεί τον Τζέφ Μπέζος και τον ιδιοκτήτη των Χιούστον Ρόκετς, μεταξύ άλλων.



Ο Στιβ Αποστολόπουλος, ο οποίος έχει καταγωγή από την Καλαμάτα, είναι ένας από τους ισχυρούς ανθρώπους στον Καναδά, έχοντας στην ιδιοκτησία του τη μεγαλύτερη εταιρεία μεσιτικών γραφείων στη χώρα της Βόρειας Αμερικής.

