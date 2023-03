Ο Τσιτσιπάς αποθέωσε τον Ροναλντίνιο: «Μάγος, γιόρταζε κάθε γκολ με χαμόγελο και χορό»

Μεγάλος θαυμαστής του Ροναλντίνιο ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 24χρονος τενίστας απάντησε στο ερώτημα ποιος παίκτης τον έκανε να ερωτευτεί το ποδόσφαιρο και επέλεξε τον Βραζιλιάνο παλαίμαχο μεσοεπιθετικός.

«Ο Μάγος! Γιορτάζοντας κάθε γκολ με χαμόγελο και χορό, σαν να έπαιζε στο πάρκο με φίλους. Υπενθυμίζοντας σε όλους μας τις απλές απολαύσεις και την καθαρή μαγεία του όμορφου παιχνιδιού», ανέφερε το νούμερο τρία της παγκόσμιας κατάταξης.

The Magician ✨



Celebrating each goal with a smile and a dance, as though he was playing in the park with friends. Reminding us all of the simple pleasures and pure magic of the beautiful game.