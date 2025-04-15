Πέρεθ: «Χρυσώνει» τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης αν προκριθούν επί της Άρσεναλ

Τινάζει… την μπάνκα στον αέρα για να δώσει επιπλέον κίνητρο στους ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης και να κάνουν την υπέρβαση, αποκλείοντας την Άρσεναλ, ο Φλορεντίνο Πέρεθ…



Όπως αναφέρει σημερινό δημοσίευμα της «Sport», ο «ισχυρός άνδρας» της «λευκής βασίλισσας» πήγε στα αποδυτήρια του «Μεντιθορόθα», στο περιθώριο της νίκης με 1-0 επί της Αλαβές και δελέασε τους παίκτες της ομάδας του με ένα μεγάλο πριμ!

«Αν τα καταφέρετε τότε θα επιβραβευτείτε με γενναιόδωρο τρόπο από τη διοίκηση», φέρεται να είπε στους παίκτες της Ρεάλ ο Πέρεθ.



Μάλιστα, το ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας υποστηρίζει ότι μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα μπόνους στην ιστορία των «μερένχες»!



Θυμίζουμε ότι οι «κανονιέρηδες» κέρδισαν με 3-0 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, στο «Έμιρεϊτς» και είναι το μεγάλο φαβορί για να περάσουν τα ημιτελικά του φετινού Champions League.

